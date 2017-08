Man moet jaar de cel in voor aanzetten tot webcamseks

Een 27-jarige man uit Hoogezand heeft moet een jaar de cel in voor het aanzetten van jongeren tot seksuele handelingen voor de webcam.

De man deed zich voor als een vrouw van een modellenbureau die op zoek was naar nieuwe talenten. Hij benaderde meerder-, maar ook minderjarigen.Volgens de rechtbank heeft de man op een doortrapte manier kwetsbare jongeren misleid. De man moet naast zijn straf 2000 euro betalen aan twee slachtoffers en meewerken aan een pyschiatrisch onderzoek.Een slachtoffer uit Zoeterwoude deed in 2013 aangifte. Tijdens het onderzoek bleek dat het IP-adres achter de chatgesprekken overeen te komen met de computer van de 27-jarige Hoogezandster.Uiteindelijk hebben negen slachtoffers aangifte gedaan en werd de man in december 2015 opgepakt.Gaat de man nog een keer de fout in, dan moet hij nog een jaar de cel in.