Dinopark Tenaxx verwelkomt nieuwe dinosaurussen

Dinopark Tenaxx in Wedde gaat uitbreiden. Dat zegt eigenaar Wouter Oudemans. 'Het gaat zo goed dat we dit jaar, maar ook volgend jaar, nieuwe dinosaurussen krijgen in Wedde'.

Vorig jaar heeft het park 25.000 bezoekers getrokken, en het park verwacht over 2017 net zo veel bezoekers te trekken.En dat is bijzonder, zegt Oudemans. 'We hadden juist verwacht dat het aantal bezoekers dit jaar sterk zou afnemen. Immers is het nieuwe er nu wel een beetje af. Maar zelfs het slechte weer gooit geen roet in het eten.'Omdat het zo voortvarend gaat, is er ruimte om te innoveren. Zo is er een tentoonstelling met replica's van dinoskeletten. En ook is er de zogenoemde 'dino-doe' geopend: een grote zandbak waar kinderen kunnen zoeken naar skeletten, tanden en dino-eieren.Maar het meest in het oog springend zijn de bewegende dinosaurussen die sinds kort her en der in het park staan opgesteld. 'Dat zijn de', zegt Oudemans. Wanneer je over het landgoed loopt, moet je dan ook niet raar opkijken dat je zo nu en dan een dinosaurus hoort brullen, of dat je er een met zijn staart tegen een boom ziet klappen.Het huidige seizoen loopt zo'n beetje ten einde. Daarom denkt Oudemans alvast na over volgend jaar. 'Ik wil er nog niet te veel over kwijt, maar ik denk dat er flink wat bewegende dinosaurussen bij zullen komen. Om een gevleugelde dino die nu al in het park staat, gaan straks dinosaurussen vliegen. We gaan dus vliegende dinosaurussen meemaken in Wedde.'