Therapie voor je paard: 'het zijn topatleten'

Een masseur, een osteopaat, een fysiotherapeut of een chiropractor. Steeds meer paardenliefhebbers laten hun trouwe viervoeter nakijken en behandelen. Zinvol of geldklopperij?

Geschreven door Anja Otto

Verslaggever TV

'Het zijn topatleten'

Carmen Noordman uit Musselkanaal is Nederlands Kampioen western rijden. Haar kampioenspaard 'Smokey Dun It' laat ze regelmatig nakijken door een manueel therapeut.



"Ik vraag zo ontzettend veel van hem. Het zijn topatleten, net als Dafne Schippers. Ook zij wordt regelmatig onder handen genomen door een fysiotherapeut.'



'Ook al verneem ik niks aan Smokey, toch laat ik hem regelmatig nakijken. Smokey is een paard dat van zichzelf nogal hard is en niks aangeeft. Ik wil gewoon zeker weten of ie lekker in zijn vel zit', zegt de Nederlands kampioene.



Linksom aanspringen

Dertig jaar geleden lieten ruiters hun paarden nauwelijks behandelen, maar volgens Carmen Noordman is het geen modeverschijnsel.



'Ik heb zulke goede ervaringen is de praktijk. Een tijdje geleden kon Smokey niet meer linksom aanspringen en na de behandeling kon ie het ineens wel weer. En eigenlijk nog makkelijker dan daarvoor.'



'Dan leer ik het zelf wel'

Ronald Heistek uit Mussel is manueel therapeut voor zowel mens als dier en behandelt regelmatig het kampioenspaard van Carmen Noordman.



'Het begon eigenlijk met mijn eigen paarden, die waren niet helmaal in orde. Er was iets met ze, maar ik kon er niet achter komen wat ze precies mankeerden. We hebben toen een fysiotherapeut laten komen, maar de behandelingen sloegen niet aan.'



Ik leer het zelf wel dacht Heistek toen. 'Als manueel therapeut had ik al lang ervarig met mensen. In België heb ik een tweejarige opleiding gevolgd als osteopaat en chiropractor voor paarden. Mijn eigen paarden waren natuurlijk prima studie-materiaal.'