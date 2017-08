Gewapende overval op casino Amusino

(Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

Een man heeft donderdagmiddag geprobeerd om het casino Amusino aan de Gelkingestraat in Groningen te overvallen. Hij was gewapend.

Even voor vier uur kwam de man de speelautomatenhal binnen. Daar vocht hij met het personeel. Hij vluchtte vervolgens het pand uit zonder buit.



Agenten konden de verdachte al snel daarna aanhouden. Hij is in de cel gezet.