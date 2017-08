Broers mikken op Spelen van 2022 met hoofdsponsor voor nieuwe schaatsploeg

De Groningse broers Martin en Erwin ten Hove hebben een hoofdsponsor gestrikt voor hun nieuwe schaatsploeg. Het bedrijf IKO Insulations, dat dakbedekking en isolatiematerialen produceert, verbindt zich aan de ploeg tot medio 2022.

Vooral de contractduur is reden voor blijdschap bij de broers Ten Hove. 'We zijn het eerste schaatsteam in Nederland dat dat kan zeggen. De meeste sponsorcontracten lopen tot en met komend seizoen, de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Het is gewoon ontzettend gaaf dat dat gelukt is', laat Martin ten Hove weten.'Het doel is om na dit seizoen een ploeg samen te stellen waarmee we structureel aan alle grote internationale langebaanwedstrijden kunnen meedoen, dat betekent dus de EK's en de WK's etcetera. Dus om echt een van de grote teams te worden in Nederland.''Wij hebben de ambitie om richting 2022 onze eigen Olympisch kampioen te gaan opleiden', besluit Martin ten Hove.De ploeg, die zal meedoen onder de naam Team IKO, bestaat uit Marije Joling, Joost Born, Niek Deelstra, Thijs Roozen, Lennart Velema, Mark Nomden en Daan Baks.