Arno over Noorderzon: 'Hij maakt zeep van mensenvet'

Arno van der Heyden en Noorderzon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Donderdag barst het festival los. 'Global en local. Het moet allemaal een beetje in balans zijn.'

'Ik ben er klaar voor', zegt Van der Heyden vlak voor de opening van het festival in het Noorderplantsoen in Stad. Inmiddels is hij voor het zeventiende jaar dagelijks te zien met zijn 'Arno's Apperatief'.'Julian Hetzel' noemt Van der Heyden als bijzonder onderdeel van Noorderzon. 'Als we te dik zijn, krijgen we liposuctie. Dat vet heeft hij opgekocht of gekregen van liposuctieklinieken, haha. Daar heeft hij zeep van gemaakt. Echt waar.'Richard Gregory is een van de namen die niet voor het eerst op het festival staat met theatergezelschap 'Quarantaine'.'Hij maakt altijd voorstellingen met mensen die niet gewend zijn om theater te maken', zegt Van der Heyden. 'Hij werkt met chef koks en in dit geval met zwangere vrouwen. Wat hij met hen gaat doen, weet ik niet. Maar dat weet hij zelf ook niet.' Noorderzon duurt nog tot en met zondag 27 augustus. Een overzicht van gratis optredens op Het Dok is terug te vinden in ons artikel van donderdagochtend.