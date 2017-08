Nabestaanden Sietze Grave: 'We willen niet dat het vergeten wordt'

Komend weekend is het een jaar geleden dat in Winschoten de 82-jarige Sietze Grave om leven werd gebracht. De man woonde alleen en werd door familieleden aangetroffen in zijn woning aan de Hyacintstraat.

Ondanks onderzoek van de politie zijn de daders of dader nog altijd spoorloos. En daar hebben de nabestaanden het moeilijk mee.Daarom doet Henk Grave, zoon van het slachtoffer, een oproep: 'Mijn vader woonde in een drie-hoog-appartementje. Daar wonen heel veel mensen. Ik hoop dat er toch mensen zijn die iets hebben gehoord of gezien en die dat nu wel willen vertellen.'Voor de nabestaanden van Grave is het onverteerbaar dat de moord nog altijd niet is opgelost. 'Voor onze familie is het één grote chaos. Het is een film die die nacht begonnen is en waar geen einde aan komt. Dat is een drama waar je niet overheen kan komen.'De politie heeft na een jaar nog altijd geen idee wie de dader of daders zouden kunnen zijn. Grave: 'Het onderzoek is naar een coldcase-team gestuurd. Voor mijn gevoel is een oplossing heel ver weg.'Tot nu toe bleef de familie van Sietze Grave op de achtergrond. 'Maar komende zondag is het een jaar geleden. Ik wil niet dat het vergeten wordt. Daarom probeer ik er toch aandacht voor te krijgen. Zodat het niet vergeten wordt. Het is heel moeilijk voor ons.'