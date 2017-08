Verdachte van verkrachting buurvrouw moet naar Pieter Baan Centrum

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een man die ervan wordt verdacht dat hij zijn buurvrouw heeft verkracht, moet toch voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechter besloten. De man wilde daar niet naartoe.

De 45-jarige verdachte uit een dorp in de gemeente Oldambt zou vorig jaar het huis van zijn verstandelijk beperkte buurvrouw zijn binnengegaan. Hij zou haar hebben verkracht en gedreigd hebben haar te vermoorden.



Kindvriendelijke studio

De man houdt vol dat hij onschuldig is. Volgens hem wil de 48-jarige buurvrouw hem kapotmaken. Hij zit nog steeds in voorarrest.



Ook de buurvrouw wordt nog een keer gehoord. Omdat ze een verstandelijke beperking heeft, moet dat in een speciale kindvriendelijke studio plaatsvinden.



Het is onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.