Rob bezoekt geschrokken familie na schuurbrand

(Foto: Familie Lemoin)

De familie Lemoin in Hoogkerk is boos en geschrokken. Dinsdagnacht werd hun kippenhok in brand gestoken. Vier van de vijf kippen en een haan overleefden het niet.

Geschreven door Rob Mulder

Verslaggever/presentator





Lees ook: 'Je rook de lijkengeur van de kippen' De dader (of daders) deden het kippenhok op slot en staken het toen aan. Johnny en Marijke Lemoin en hun kinderen vinden het verschrikkelijk. Rob Mulder ging bij ze op bezoek.