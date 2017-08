Noord Vandaag: 'De kop is eraf, we kunnen weer'

Het zomerzonnetje ontbreekt nog, maar dat mag de pret niet drukken. Noorderzon barst weer los en Noord Vandaag was erbij.

'We mogen weer. De kop is eraf. Ik ben heel erg blij', vertelt directeur Femke Eerland van Noorderzon.Volgens haar is Noorderzon een soort thuiskomen na de vakantie. 'Je kijkt hier dia's na je vakantie, maar dan zonder de dia's.'En het festival is allang niet meer alleen voor Groningers, meent Eerland. 'Het was een 'secret tip', maar the secret is out. We zien steeds meer mensen van buiten onze provincie en buiten Nederland.'