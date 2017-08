Meer kinderen in de bijstand in gemeente Groningen

Het aantal kinderen dat in de gemeente Groningen in een bijstandsgezin opgroeit, is het afgelopen jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename mag in het licht van de aantrekkende economie opmerkelijk worden genoemd. In de meeste andere grote gemeenten is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen gelijkgebleven of zelfs gedaald.Volgens CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen moet de verklaring worden gezocht in de toename van het aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).'Dat is de enige bevolkingsgroep waarmee het slechter gaat', zegt Van Mulligen. 'In de meeste kleine gemeenten zie je daarom een toename van het aantal bijstandsgezinnen. Als er een paar statushouders bijkomen, zie je dat direct terug in de cijfers.''Maar in de meeste grote gemeenten is het aantal statushouders nauwelijks toegenomen. En omdat het met de andere bevolkingsgroepen beter gaat, zie je dat daar het aantal kinderen in bijstandgezinnen daalt. Maar dat geldt dus niet voor de gemeente Groningen.'Leven van een bijstandsuitkering betekent niet automatisch dat je dan arm bent. Maar voor bijstandsgezinnen met kinderen is dat in tachtig procent van de gevallen wel zo, schat Van Mulligen.'De armoedegrens hangt af van het aantal mensen in een huishouding. Maar bijvoorbeeld een gezin met twee volwassenen en twee minderjarige kinderen, dat rond moet komen van minder dan 1930 euro, is oficieel arm. Dan heb je niet veel te besteden.'