FC-aanwinst Antuna wordt maandag gepresenteerd

De nieuwe aanwinst van FC Groningen, de Mexicaan Uriel Antuna, wordt maandagmiddag gepresenteerd in het Noordlease Stadion.

De vleugelspeler is al onderweg naar Nederland. De komende dagen worden hier zijn papieren geregeld en wordt hij medisch gekeurd. De afgelopen tijd zat hij in Mexico, om daar te wachten op de juiste documenten.FC Groningen huurt Antuna de komende twee seizoenen van Manchester City. Afgelopen zomer kochten de Engelsen hem van de Mexicaanse club Santos Laguna. De explosieve rechtsbuiten viel afgelopen zomer op tijdens het WK voor jeugd in Zuid-Korea. Op dit toernooi viel ook de huidige FC Groningen-speler Ritsu Doan op.De officiële presentatie van de speler valt toevaligerwijs op zijn verjaardag. Antuna wordt maandag twintig jaar oud.