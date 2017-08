Speciale versie Fiddler on the Roof voor Bourtange

Tineke Abelen in de voormalige synagoge (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Bourtange krijgt begin september z'n eigen versie van de wereldberoemde musical Fiddler on the Roof. Regisseur Ruut Weissman, die eerder succesvol was met de musical Hij Gelooft in Mij, maakt een speciale versie voor het vestingdorp. Anatevka in Oost-Groningen heet deze versie.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Regisseur Ruut Weissman is geen onbekende in Groningen. In 2014 was hij betrokken bij de voorstelling 'De laatste vriend van Napoleon' die in Delfzijl werd opgevoerd. Tineke Abelen is een van de initiatiefnemers van Anatevka in Oost-Groningen en kent hem van het Delfzijlster project.



Joodse gemeenschap van Bourtange

'Bij toeval kwam hij in de synagoge van Bourtange terecht en hij was diep onder de indruk van hoe gaaf het gebouw nog is. Hij stelde voor om een speciale versie van Anatevka te maken rond de Joodse gemeenschap van Bourtange', vertelt Tineke. Weissman werkt momenteel ook aan de musical Fiddler on the Roof met Thomas Acda in de hoofdrol. De voorstelling in Bourtange is er een bewerking van.



Met een beetje geluk

De voormalige synagoge van Bourtange, nu het Joods Synagogaal Museum, is vierendertig vierkante meter groot. 'Met een beetje geluk passen er zestig mensen in,' vertelt Tineke over de bijzondere locatie. Links achter in de kleine ruimte zit een deur. 'Daar staan de acteurs dan achter en die komen dan binnen en wurmen zich langs het publiek. De muzikanten zitten daar dan boven.'



Thomas Acda met vakantie

De acteurs en muzikanten die een, twee en drie september naar Bourtange komen, zijn allemaal afkomstig uit de cast van Fiddler on the Roof die eind oktober in premiere gaat. Onder meer Eva van Gessel, Hanna van Vliet en Rutger de Bekker staan voor Anatevka in Oost-Groningen op de rol. Thomas Acda is dan nog met vakantie en zal niet in Bourtange te zien zijn.



Openluchttheater Sellingen

Wel van de partij zijn de acteurs van het openluchttheater Sellingen. 'Zij gaan rondom de synagoge een soort 'living history' spelen,' zegt Tineke Abelen daar over. 'Zij maken dan theater over dingen die nauw met de Oost-Groninger cultuur verbonden zijn, zoals het communisme, de hereboeren maar ook de Joden en de Duitser.'



Anatevka in Oost-Groningen wordt in drie dagen tijd zeven maal opgevoerd.