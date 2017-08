Bewoners kijken binnen bij 'hun' wisselwoning

Donderdagavond was er open huis in twintig wisselwoningen in Appingedam. Mensen wiens huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt, mogen straks tijdelijk gebruik maken van een van deze woningen.

Albert en Reina Schudde gingen voor het eerst kijken. En dat viel eigenlijk helemaal niet tegen.Het ruikt als nieuw als Albert en Reina hun tijdelijke woning binnenlopen. Ze mogen er straks zes weken in, als hun huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt. 'Het ziet er mooi uit hoor', zegt Reina Schudde enthousiast.'Een eetkamertafel met zes stoelen, een bank, helemaal prima'. En ook over de keuken met inductiekookstel is ze wel te spreken. 'Kunnen we daar alvast aan wennen. We gaan straks immers helemaal van het gas af.'Ook Albert Schudde vindt het helemaal niet erg om zes weken in de tijdelijke woning te trekken. 'Alleen de tv had wat groter gemogen', lacht hij. 'En de tuin is ook wel klein. We zijn toch wat groter gewend'.Peter Kruijt, directeur van het Centrum Veilig Wonen, is blij met de enthousiaste reacties. 'We zijn er blij mee, maar we realiseren ons dat het niet leuk is voor de mensen. Gelukkig kunnen we met deze woningen de overlast beperken.'Ook Kruijt weet dat de woningen 'thuis' niet helemaal kunnen vervangen. 'Toch is de oppervlakte van de wisselwoningen redelijk in overeenstemming met normale woningen. Maar het is niet iemands thuis, en het is ook niet heel warm aangekleed. Ik snap dat mensen dat zo voelen.'Kruijt hoopt dat het toch een beetje een thuis wordt voor veel mensen. 'Ik hoop dat mensen elkaar in deze kleine wijk gaan opzoeken en er zo toch een soort gemeenschapsgevoel ontstaat.' Het CVW ondersteunt dat door de wijk goed te onderhouden en 24 uur per dag een beheerder aanwezig te laten zijn.Het is trouwens nog maar de vraag of er genoeg wisselwoningen worden gebouwd. 'Dat gaan we zien', zegt Kruijt. 'Het is een immense opgave. Je hebt heel veel tijdelijke huisvesting nodig. Maar we moeten gaan zien hoeveel dat er precies worden.'En Albert en Reina Schudde? Die hebben best wel zin om straks in hun tijdelijke woning te trekken. 'Het is eigenlijk net of we straks zes weken op vakantie gaan.'