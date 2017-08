Bouwbedrijf wisselwoningen wil gaan produceren in Eemshaven

Bouwbedrijf Jan Snel wil wisselwoningen gaan produceren in de Eemshaven. Om de woningen te produceren wil het bedrijf een nieuwe productiehal gaan bouwen.

De woningen worden tijdelijk gebruikt door mensen die hun eigen huis moeten verlaten omdat dat aardbevingsbestendig wordt gemaakt.Jan Snel is al gevestigd in de Eemshaven en hoopt door de nieuwe productiehal extra werkgelegenheid te creëren. Dat zegt projectmanager Barry Dolk van het bouwbedrijf. 'Als er meer volume geproduceerd kan worden, zoals nu het geval is, gaan we meer lokale partijen inhuren. Hierdoor kunnen we dus werkgelegenheid creëren'.Hoeveel banen er precies komen kan Dolk niet zeggen. 'Dat is altijd een lastige vraag. We zullen gebruik maken van installateurs, mensen die de vloerbedekking plaatsen en schildersbedrijven. Maar ook glazenwassers, terreininrichters en schoonmakers kunnen straks via ons aan het werk'.Op dit moment is het bouwbedrijf bezig de nodige vergunningen rond te krijgen. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer de nieuwe productiehal op de Eemshaven geopend wordt.