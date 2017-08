Groningen vijfde in Top 10 van Moord en Doodslag

De stad Groningen staat op de vijfde plaats in de Moord en Doodslag- top 10 van de grote Nederlandse gemeenten.Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over vorig jaar.

Groningen kent in 2016 een gemiddelde van 1,2 doden door geweld op de 100.000 inwoners.



Lijstaanvoerder is sinds jaren Amsterdam, die gemiddeld twee keer zoveel moord-en doodslag-slachtoffers kent dan Groningen.



Vuurwapen

Rotterdam is tweede en Den Haag derde op de moord en doodslag-lijst. In bijna de helft van alle gevallen wordt een vuurwapen gebruikt om iemand mee te doden. Bij een kwart is dat een mes of steekwapen.