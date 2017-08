Brandalarm bij Vindicat gaat af door rookmachine

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Voorbijgangers zagen vrijdagochtend rook komen uit het pand van studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt in Stad. Meteen werd de brandweer gewaarschuwd.

Die ging op onderzoek uit en vond een rookmachine die in de late studentenfeestuurtjes zijn werk iets te goed bleek te doen.



De brandweer keerde onverrichter zake terug naar de kazerne. Of het feest nog verder is gegaan, is niet duidelijk.