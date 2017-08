Burgemeester organiseert reünie in zijn geboorteplaats

Berend Hoekstra bij zijn ouderlijk huis in Noorderhoogebrug. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Een reünie voor mensen die geboren zijn voor het begin van de jaren '70 én in die periode in Noorderhoogebrug woonden. Berend Hoekstra, burgemeester van Leek, is de organisator.

Hoekstra kwam in 1953 ter wereld in Noorderhoogebrug. Hij kijkt ernaar uit om mensen te ontmoeten die hij al jarenlang niet meer heeft gezien of gesproken.



Levendige periode

'Het was een levendige periode', memoreert hij. 'Het dorpshuis was de centrale plek. Daar werd één keer in de maand een disco georganiseerd, door een enthousiaste jongerengroep. Dan kun je wel bedenken wat zich daar allemaal afspeelde.'



Verandering

Nog afgezien van zijn familie die er niet meer woont, is er veel veranderd in Noorderhoogebrug, vindt Hoekstra. 'In '68 werd Noorderhoogebrug bij Stad gevoegd. Vroeger was het een dorp bestaande uit kleine bedrijfjes en veel boerenbedrijven. Dat is nu niet meer het geval.'



Aanmeldingen

Tot nu toe hebben zich ruim vijftig mensen aangemeld voor de reünie. Hoekstra zegt dat de organisatie ervan het aantal 'potentiële aanmeldingen' op honderd mensen heeft bepaald. 'Daarnaast denken we nog zo'n vijfentwintig tot dertig adressen niet te hebben.'



Geboren net na het begin van de jaren zeventig? Je bent welkom, mits je destijds in Noorderhoogebrug woonde. Voor degenen die zich nog willen aanmelden voor de reünie op 7 oktober, kunnen een mail sturen naar Inge de Goed (idegoed@yahoo.com).