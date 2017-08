Burenruzie in Briltil wordt beslecht met een slagboom

De weg waar zoveel om te doen is. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Een kleine, geasfalteerde weg in Briltil. Er is al ruim zeven jaar gedoe over, maar nu heeft het Gerechtshof in Leeuwarden uitspraak gedaan: er mag een slagboom worden geplaatst.

De onenigheid gaat over het recht op overpad. Het echtpaar Van der Meij moet gebruik maken van de weg om op hun erf te komen, maar betreedt daarbij het erf van buurman Sietze Bakker.



Drempel

Omdat daarbij het snelheidslimiet volgens Bakker incidenteel wordt overschreden, besloot hij onlangs zelf maatregelen te nemen. Hij plaatste een drempel. Daardoor kon het echtpaar Van der Meij er niet meer met bodemtrailers overheen rijden. 'We hadden er bedrijfsmatig last van', aldus hun schoonzoon Alex Datema. De familie handelt in boten.



Alternatief

Dat kon zomaar niet, dachten hij en zijn schoonouders. Daar was de rechter het mee eens, en dus moest Bakker de drempel weer (laten) verwijderen. Bakker moet weliswaar het recht op overpad accepteren, maar mag wél teruggrijpen op een alternatieve maatregel. Het betreft de plaatsing van een slagboom, waarmee de snelheid van het verkeer wordt geminderd.



Pasje

'Wel een beetje een raar gevoel: door de slagboom van de buurman te moeten om op je eigen terrein te komen', zegt Datema. 'Hij moet het natuurlijk zelf weten, maar in onze beleving wordt er niet structureel te hard gereden.' Hij weet niet hoe het met de bediening van de slagboom zit. 'Geen idee of wij een pasje krijgen, en of de postbode er ook een moet hebben.'



Verantwoordelijkheid

Volgens Bakker kan de plaatsing van de slagboom op het conto van de rechter worden geschreven. 'Die zei: als je het probleem met de snelheid eruit wil halen, dan kunt u dat plaatsen. Het mooiste zou zijn geweest om er samen uit te komen, met een borrel of zo. Maar dat was in deze situatie niet mogelijk. Ik moet de verantwoordelijkheid nemen voor mijn erf, mijn goed en mijn kinderen.'



Wanneer de slagboom wordt geplaatst, is nog niet duidelijk. De markeringen voor de plaatsing zijn al wel aangebracht.