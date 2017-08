Zwaargewonde fietser is vrouw uit Winschoten

(Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

De fietser, die donderdag ernstig gewond raakte bij een ongeval in Winschoten, is een 67-jarige vrouw uit de Molenstad. Ze kwam aan het eind van de middag op de Steringa Kuiperweg in botsing met een automobilist.







Vervolgens is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Lees ook: De vrouw kwam ten val en raakte ernstig gewond. Ze werd gestabiliseerd door het personeel van de traumahelikopter en de ambulance.Vervolgens is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.Lees ook: Fietser zwaargewond na aanrijding