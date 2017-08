Maaitrekker vliegt over de kop: bestuurder gewond

(Foto: Richard Degenhart/FPS)

Een trekker die de bermen aan het maaien was van de N33 ter hoogte van Appingedam is vrijdagmorgen over de kop geslagen.

De bestuurder raakte gewond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Hij was het schuine talud aan het maaien. Doordat hij vermoedelijk te schuin is komen te staan, is de trekker omgeslagen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



De weggebruikers van de N33 hebben vooralsnog geen hinder van het ongeval.