Lopend Vuur: Pepernoten zijn ook lekker in de zomer

Bij de Action liggen de kerstmanpoppen alweer in de winkel en de pepernoten liggen ook alweer in diverse schappen. En dat terwijl de zomer nog niet voorbij is. De artikelen voor de winterse feestdagen lijken elk jaar vroeger te komen.

Met name op sociale media verbazen klanten zich hierover.Maar: pepernoten zijn toch ook lekker in de zomer?