Doan raakt zijn basisplek kwijt, maar aan wie?

(Foto: JK Beeld)

Ritsu Doan moet zondag tegen Ajax genoegen nemen met een plekje op de bank. Ajdin Hrustic en Oussama Idrissi zijn in de race zijn plekje over te nemen.

FC Groningen trainer Ernest Faber beschikt over een fitte selectie. Idrissi is hersteld van een liesblessure.



De FC won nog niet in de Johan Cruijff Arena, voorheen Amsterdam Arena. Sterker nog, tijdens de afgelopen tien edities pakte FC Groningen één punt en maakte het drie goals.



De laatste Groningse treffer in Amsterdam dateert van 6 februari 2014. Filip Kostic was de maker in het duel dat met 2-1 verloren ging.



Ajax is dit seizoen slecht begonnen. In de voorronde van de Champions League was Nice over twee wedstrijden te sterk. Vorige verloren de Amsterdammers de eerste van de Eredivisie op bezoek bij Heracles Almelo. Donderdagavond was het Noorse Rosenborg BK te sterk in de voorrande van de Europa League. Volgende week donderdag is de return.



FC Groningen Live

Ajax-FC Groningen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Joop Gall. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Ajax-FC Groningen begint zondag om 14.30 uur.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Reijnen, Larsen, Warmerdam; Bacuna, Jenssen; Hrustic/Idrissi, Mahi, Drost; Veldwijk.