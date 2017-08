Toe- en afritten A28 's nachts afgesloten

In verband met spoedreparaties aan de A28 tussen Groningen en Assen zijn de komende nachten toe-en afritten afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het gaat om de toe- en afrit Eelde en de toerit van tankstation De Witte Molen.- De toe- en afrit Eelde (37) zijn van vanavond 20:30 tot 02:00 uur afgesloten voor het verkeer in de richting Groningen. Er is een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer te begeleiden;- De toe- en afrit Eelde (37) zijn morgen van 22:00 tot 06:00 uur afgesloten voor het verkeer in de richting Assen. Er is een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer te begeleiden;- De toe- en afrit van tankstation/verzorgingsplaats de Witte Molen zijn morgen van 23:00 tot 05:00 uur afgesloten. Er is een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer te begeleiden.