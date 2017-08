Minderjarigen krijgen zwembadverbod

Donderdagmiddag misdroeg een groep van vier minderjarige jongens zich in het zwembad van sportcentrum Kardinge. Eén van hen mishandelde een leeftijdsgenootje.

Dat bevestigt Eddy Beuker, woordvoerder van de Gemeente Groningen. 'Het was vier tegen twee.'De groep van vier minderjarige jongens - 'naar schatting jonger dan 14 jaar' - gedroeg zich agressief en had een grote mond tegen andere bezoekers. De aanleiding is onduidelijk, maar op een gegeven moment sloeg één van de minderjarige jongens een leeftijdsgenoot. Deze liep verwondingen op aan zijn gezicht.Het zwembadpersoneel sommeerde de groep jongens het bad te verlaten, maar dit werd geweigerd. De jongens verstopten zich, waarop de politie werd gebeld. Die vond de jongens, sprak ze toe en verplichtte ze hun excuses aan te bieden. De gemeente heeft de jongens inmiddels een tweejarig zwembadverbod gegeven.Een bezoeker van het zwembad meldde dat hij de laatste tijd al een agressieve sfeer opmerkt in het zwembad. Daarin geef Eddy Beuker van Gemeente Groningen hem niet ongelijk. 'Landelijk zie je wel dat dergelijk bronstig gedrag toeneemt', zegt hij. 'Er is een bepaalde groep die weinig respect toont voor toezichthouders.'Het is volgens Beuker niet zo dat er nu tientallen zwembadverboden worden opgelegd in de gemeente Groningen. 'Dan moet je denken aan vijf tot tien, voor alle zwembaden in Groningen. Dat er in dit geval meteen vier verboden zijn opgelegd, verhoogt dat quotum nu natuurlijk wel een beetje.'