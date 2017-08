Loopt er weer een wolf rond in Groningen?

Het heeft er alle schijn van dat onze provincie weer bezoek heeft (gehad) van een wolf. Dat zegt Pim Lollinga van wildopvang Fauna Visie in Westernieland.

Lollinga komt tot zijn conclusie na het bekijken van foto's van een dood schaap. De foto's zijn gemaakt door een voorbijganger die het kadaver deze week vond langs de Dijk bij de Dollard tussen Nieuwe Statenzijl en de Punt van Reide. Die foto's kunt u hier bekijken.: ze kunnen als schokkend worden ervaren.Lollinga is een erkend wolvendeskundige. Hij wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als er in Noord-Nederland een dode of gewonde wolf wordt aangetroffen Lollinga sluit uit dat een vos of een hond de dader is: 'Daarvoor is een schaap te groot'. Ook een 'aanrijding' met een landbouwmachine sluit hij uit.'De keel van het schaap is doorgebeten. Precies zoals een wolf doet, als hij zijn prooi doodt. Bovendien ligt er wel veel wol, maar weinig bloed om heen. Ook dat duidt op een aanval van een wolf.'Als het inderdaad een wolf is, dan is de vraag waar die vandaan komt en waar die nu is. Lollinga: 'Het kan heel goed zijn dat hij afkomstig is van een roedel in Duitsland. Een wolf kan wel tot tachtig kilometer per dag afleggen, dus die afstand is zeker overbrugbaar'.'Misschien is de wolf weer terug naar Duitsland, maar het kan ook zijn dat het dier zich schuilhoudt in de omgeving. Het is een dunbevolkt gebied. Hij kan kilometers lopen zonder een mens tegen te komen, zeker 's nachts.'Lollinga verwacht dat hij nu meer meldingen krijgt van mensen die denken dat ze een wolf hebben gezien, of sporen die daarop duiden. Het wachten is natuurlijk op het echte bewijs: 'Misschien is het een goed idee om in de omgeving waar het schaap is gevonden een camera te plaatsen', besluit Lollinga.