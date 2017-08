Kippenboeren willen geld zien van de NVWA

(Foto: Josh Mazgelis / Flickr)

De kippenboeren die zijn getroffen door de eiercrisis, stellen naast de fipronil-producent, ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit aansprakelijk voor de schade.

Tientallen kippenboeren hebben zich inmiddels gemeld bij de Groningse advocaat Anita Winter, die een claim voorbereidt.



Volgens bestuurslid Bart Thybaut van LTO Noord heeft de NVWA eind 2016 een anonieme tip gekregen over het gebruik van het bestrijdingsmiddel. 'Ze hebben er niets mee gedaan. Als ze eerder hadden ingegrepen, was er veel ellende voorkomen',aldus Thybaut.



Gedupeerd

Door de besmetting van eieren met het bestrijdingsmiddel fipronil lijdt de sector een schade van zo'n 150 miljoen euro. In onze provincie zijn tenminste drie bedrijven gedupeerd door de eiercrisis. Hun productie ligt al weken stil.