KWF financiert onderzoeken naar kanker UMCG

KWF Kankerbestrijding gaat elf oncologische onderzoeken van het UMCG financieren. In totaal is er ruim tien miljoen euro beschikbaar gesteld om vernieuwende projecten een impuls te geven.

Het grootste gedeelte van het geld gaat naar het project van oncologen Liesbeth de Vries en Rudolf Fehrmann. Zij werken aan een zogenaamde opslagbank voor tumoren. Dat project krijgt ruim 3,6 miljoen euro toegewezen.Hans Langendijk, hoofd Radiotherapie van het UMCG, krijgt ruim 1,5 miljoen euro van het KWF voor zijn innovatieve project. Langendijk werkt met protonenthereapie, waarbij er heel nauwkeurig een dosis straling kan worden toegediend aan een tumor. 'Ik ben heel blij. Het is erg nodig dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor dit soort vernieuwende projecten. We kunnen dan beter aangeven welke patiënten baat hebben bij protonentherapie.'Het is voor het eerst dat er structureel geld gaat naar projecten, waarin recente ontdekkingen in behandelmethodes zijn gedaan. Alle projecten die worden gefinancierd zijn speciaal geselecteerd op hun kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.