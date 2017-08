Vleermuisweesjes zijn weer vrij

Ze zijn weer klaar voor de vrije natuur. Nog even de laatste vliegles en twee van de zeven jonge gevonden dwergvleermuizen zijn klaar om vrijgelaten te worden.

'We noemen het vliegles maar wat we doen is ze eten geven en rustig afwachten totdat ze door hebben dat ze met hun vleugels kunnen vliegen. Dan mogen ze dat proberen', vertelt Judith Wieringa van de vleermuizenopvang in Adorp. Een vleermuis fladdert ondertussen door haar huiskamer.'Kijk, deze begint het vliegen al te leren maar kan het nog niet goed genoeg.' Even later ligt Judith dan ook onder de bank omdat de vleermuis een wat ongecontroleerde landing heeft gemaakt. Twee anderen zijn wel klaar voor de buitenlucht.Anderhalve maand geleden zijn de pasgeboren beestjes gevonden achter een container in Ulrum. Door het warme weer zijn ze op zoek gegaan naar verkoeling en van het dak gevallen, buiten bereik van de moeder.Vrijwilligers van de vleermuisopvang in Adorp hebben de afgelopen weken voor de weesjes gezorgd. Dat was een intensieve klus. Om de drie uur moeten ze namelijk eten krijgen.Wieringa laat twee van de dwergvleermuizen los bij de bomen langs het oude sportveld in het dorp. 'Hier zijn soortgenootjes om ze op te pikken', vertelt Wieringa.Het duurt even voordat de vleermuis vanuit Wieringa haar hand het luchtruim kiest. Maar na het zien van soortgenoten gaat hij er vandoor. 'Dit is al die slapeloze nachten wel waard. Dat je toch weer twee van die dieren terug kan brengen naar de natuur.'