Vandalen helpen mee bij herstel zwembad De Blinkerd

Dat de vandalen die afgelopen weekend schade aanrichtten in openluchtzwembad De Blinkerd in ten Boer spijt hebben, werd vrijdagmorgen weer eens duidelijk. Ze hielpen het ingehuurde bedrijf de schade te herstellen.

Dat vertelt bedrijfsleider Dominic Houwing. 'Ze hebben nu een aardig idee van waar de door hun vernielde afdekzeilen goed voor zijn. De kous is wat dat betreft nu af.'De vandalen sloegen zondagochtend of zaterdagavond hun slag en zijn over de zeilen heengelopen die het water buiten openingsuren op temperatuur houden. Het gevolg was dat er allemaal scheuren inzaten en de zeilen niet open en dicht konden. Daardoor moest De Blinkerd maandag tijdelijk haar deuren sluiten.De vandalen, allen rond de vijfendertig jaar oud, toonden direct na hun daad al berouw. Vrijdagochtend hebben ze het ingehuurde herstelbedrijf geholpen afdekzeilen te verwijderen, onderdelen los te schroeven en knoppen van bepaalde herstelapparaten bediend. Alles werkt inmiddels weer. 'Daar zijn wij heel blij mee', aldus Houwing.'Nogmaals, we zijn ook heel blij dat ze zich hebben gemeld', vervolgt hij. 'We zijn met elkaar in gesprek en proberen er op een volwassen manier uit te komen.' De herstelwerkzaamheden hebben volgens Houwing duizenden euro's gekost. Hoeveel schade op de vandalen wordt verhaald, kan hij nog niet zeggen.Een groep kinderen uit Ten Boer zamelde ondertussen geld in voor het zwembad in hun dorp. Zo hebben ze de lokale supermarkt aangespoord om een bakje neer te zetten waarin mensen lege flessenbonnen kunnen doen. Dat geldinzamelingsactie leverde uiteindelijk 500 euro op. Hoe de opbrengst zal worden besteed, is niet duidelijk.