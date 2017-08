Brand in voormalig pand van Neptunia

Brand in het gebouw van VV Nptunia (Foto: Richard Degenhart/FPS)

Er woedt op dit moment brand in een gebouw op het voormalige complex van voetbalvereniging Neptunia in Delfzijl.

Het is al de tweede keer in kort tijd dat er brand woedt in de gebouwen, van de voetbalvereniging die inmiddels niet meer bestaat en is op gegaan in NEC Delfzijl.



De gebouwen van Neptunia staan leeg en worden niet meer gebruikt. Er is sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer is druk bezig de situatie onder controle te krijgen.