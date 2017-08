Brand meester bij uitslaande brand in schuur Winschoten (update)

(Foto: Melarno Kraan/112groningen.nl)

In een schuur bij een woning aan de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten woedde vrijdagmiddag een uitslaande brand.

Een auto die in de schuur stond, kon niet worden gered. De brandweer slaagde er wel in te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het naastgelegen woonhuis.



Rook over de snelweg

Er kwam veel rook vrij bij de brand, die over de naastgelegen snelweg A7 trok. De brandweer adviseerde het verkeer daar rekening mee te houden.



Omwonenden kregen het advies de ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten, als ze last hadden van de rook.