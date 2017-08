Noord Vandaag: 'Niet de laatste keer dat er een wolf in Groningen is'

(Foto: RTV Noord)

Het lijkt er sterk op dat er weer een wolf in onze provincie is opgedoken. Dat is de overtuiging van Pim Lollinga van Faunavisie, aan tafel bij Noord Vandaag. 'En het is zeker niet de laatste keer dat er een wolf in Groningen is.'





'Welk dier is in staat om zo'n schaap tegen de grond te werken en de strot door te bijten?' Volgens Lollinga is er maar één die dat kan: de wolf.



Zeewiefkes

Een antiek vrachtschip vaart de komende maanden vol met oude, Groninger volksverhalen door onze provincie: Spinbarg. Margriet Westerhof is een van de initiatiefnemers en vertelt aan tafel bij Noord Vandaag wat de bezoekers kunnen verwachten.



Zangeres Marlene Bakker werkt mee aan Spinbarg en zingt in de studio het lied Zeewiefkes, met begeleiding van gitarist Bernard Gepken.



Verder in Noord Vandaag:

- Wat kan FC Groningen tegen Ajax?

- De eerste Indonesiër bij de FC

- Rob Mulder reist af naar Bombay

- Woar is dit?



