Groningse saxofonist speelt mee in videoclip van Sam Feldt

De Groningse saxofonist Tariq Pijning speelt mee in de nieuwe videoclip van dj Sam Feldt en Akon: Yes.

Pijning groeide op in Oost-Groningen. Hij woonde eerst in Midwolda en later in Winschoten. Pijning speelde aanvankelijk in de Oost-Groninger band Alloway. Hij treedt al meer dan een jaar regelmatig op met Sam Feldt, die vorig jaar zijn entree maakte in de lijst met de honderd beste dj's van de wereld RTV Noord maakte een jaar geleden een reportage over Tariq Pijning , toen hij samen met Sam Feldt speelde op Mysteryland.