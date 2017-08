'In de bijstand leven is soms zwaar en vermoeiend'

Suzanne Siebring woont in Beijum in de stad en moet vier kinderen opvoeden. Ze zit in de bijstand. Hoe pakt ze dat aan?

'Het is lastig, want je wilt leuke dingen doen', vertelt Siebring aan de keukentafel. 'Ik kan niet zeggen: we gaan een dagje naar Slagharen. Je moet de entree betalen en de kinderen willen wat lekkers hebben. Dat kan je gewoon niet maken.'Volgens cijfers van het CBS is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen toegenomen in de gemeente Groningen, een stijging van zestig kinderen. Volgens de officiële cijfers leven er in de gemeente nu 4.050 kinderen met bijstandsouders. De stijging van het aantal bijstandsgezinnen in de gemeente Groningen is enigszins opmerkelijk, vanwege de aantrekkende economie.Ondertussen komt Priscilla, de dochter van Siebring aanlopen. 'Mama ik wil een boterham eten', zegt ze. Priscilla is over enkele dagen jarig. 'Als ik had gewerkt, dan had ik een feestje gegeven in speelpaleis Ballorig, maar dat kan nu financieel niet uit', licht Siebring toe.'Het liefst zou ik met de kinderen naar de Efteling willen, want daar zijn ze nog nooit geweest. Al vier jaar heb ik die wens, maar het is te duur', vertelt de moeder van vier.