Rob gaat naar Bombay

De Indiase teenslipper is er van hout en Boeddha vinden ze maar poppenkast: het Groningse Bombay is een oase van rust, met mensen die op hun privacy zijn gesteld.

Ze hebben er een waterleiding, telefoon en een riolering, constateerde Rob Mulder vrijdag.Hij ging naar Bombay, omdat het een van de 'buitenlandse' plaatsnamen is in onze provincie. Noord Vandaag neemt deze maand een kijkje in een aantal van deze plaatsen. Waar komt de naam vandaan?