Auto's besmeurd met brood in Winsum

In Winsum zijn de afgelopen weken auto's besmeurd met brood. Er zijn al een aantal voertuigen 's nachts onder handen genomen door onbekenden.

Ook Evert Everts trof zijn auto onder het brood aan. 'Op de ruiten, zijkant en achterkant zat allemaal nat bruin brood. Ik denk dat dit verveling is in de vakantietijd'.



Tieneractie

De vader van Evert, die een paar huizen verderop woont, heeft gezien dat het waarschijnlijk een stel jongeren zijn. 'Die werd om drie uur 's nachts wakker van de deur klink van mijn moeders auto. En toen zag mijn vader dat er van alles op de auto lag en heeft vervolgens uit het raam geschreeuwd. Daarna zijn ze op de loop gegaan'.



Nieuwe rage

De auto is inmiddels door de wasstraat gehaald. Evert heeft geen verdere schade maar vindt de actie kinderachtig. 'Deze actie heeft geen zin. Misschien is het een nieuwe rage ofzo.'



Evert heeft van een buurman gehoord dat het brood waarschijnlijk is gestolen bij het bevoorradingspunt van de Aldi.



Aangifte?

Evert heeft geen aangifte gedaan maar wel met de politie gebeld om er melding van te maken. 'Want misschien is het de volgende keer een spiegel die ze eraf trappen. Wat ze er voor de rest mee gaan doen weet ik niet', vertelt Evert Everts.