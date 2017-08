Eerste Indonesiër bij FC Groningen moet voorbeeld zijn voor landgenoten

(Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord) (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Singo is zestien jaar oud en de eerste Indonesiër ooit die bij FC Groningen heeft getraind. Hij deed dat deze week bij FC Groningen onder 17 jaar.

Geschreven door Karel-Jan Buurke

Verslaggever sport



Singo is een pupil van Ronald Lepez, die enkele jaren geleden een voetbalschool heeft opgericht op Java, om daar het voetbal naar een hoger niveau te brengen. Singo is zijn eerste pupil die naar Europa komt.



'De missie is sinds dit jaar om jongens naar Europa/Nederland te brengen, om zo aan Indonesië te laten zien wat je kunt bereiken als jeugdvoetballer', aldus Lepez, die zelf in het verleden voor SC Heerenveen en SC Cambuur speelde.



'Het gaat hier snel'

Toch is het niet eenvoudig om aan te haken tijdens de training. 'Het gaat hier heel snel. Het tempo ligt erg hoog', laat Singo na de training weten.



De assistent-trainer van FC Groningen -17, Paul Matthijs, ziet ook dat Singo het moeilijk heeft. 'Het viel vanaf de eerste training al op dat zijn basistechniek gewoon goed is, maar alle facetten daaromheen, daarin komt hij nog zeker te kort.'



'Hij geniet en leert ervan'

Hoe het verder ook loopt, het gevoel dat blijft hangen, zal hoe dan ook positief zijn bij Lepez. 'Hij geniet ervan, hij leert ervan, neemt dat weer mee en zal daarover vertellen bij onze club. En daar kunnen we ons voordeel weer uit halen.'



Singo gaat hierna meetrainen bij SC Heerenveen.