Lucratieve viscontracten rukken op: klokvissers slaan alarm

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, maken zich zorgen over het verdwijnen van het aantal zogenoemde 'klokvissers'. Inmiddels kozen 480 collega's voor een lucratief contract met een inkoper.

Het merendeel van de garnalenvissers verkoopt hun vis niet via de veiling, omdat zij een hogere prijs krijgen via inkopers. Volgens de zogenoemde klokvissers dreigt een situatie waarin handelaren onderling prijsafspraken kunnen maken. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor alle garnalenvissers.De veiling in Lauwersoog is bepalend voor de kiloprijs in de Europese garnalenindustrie. Een aantal klokvissers heeft vrijdag overleg gehad met garnalenhandelaar Telson in Lauwersoog over de vraag hoe het tij gekeerd kan worden.De klokvissers krijgen de prijs die op de veiling wordt bepaald. Vissers met een contract krijgen daar bovenop een 'bonus' van 10 tot 30 cent per kilo. Die profiteren dus van de klokvissers die nog elke week trouw hun garnalen naar de veiling brengen.Een van hen is Johan Rispens van de ZK18 uit Zoutkamp. Hij zag de afgelopen jaren steeds meer collega's een contract afsluiten. 'Laatst waren er weer twee weg. Die zijn er zat van dat ze minder betaald krijgen. Ik geef ze financieel gezien geen ongelijk, want het scheelt op jaarbasis al gauw duizend euro. Maar het is niet goed voor de markt.'Volgens garnalenhander Rob Pikkert van Teslon gaan er problemen ontstaan als er straks geen klokvissers meer zijn. 'Daardoor wordt de prijs niet meer transparant bepaald. Dan gaan handelaren onderling prijsafspraken maken. Het zou goed kunnen dat alle garnalenvissers dan minder betaald krijgen.'De garnalenhandelaar ziet zelf ook graag dat het aantal klokvissers weer groter wordt. 'Het is ongezond als straks tien vissers de prijs voor de hele Europese markt bepalen. Eigenlijk moet de helft op de afslag zitten en de andere helft op contract. Maar of dat gaat lukken...'Rispens is al blij als vijftien procent van de vissers terugkeert naar de veiling. Zelf wil hij dan ook geen contract: 'We moeten nu niet klagen over de prijs, het zou aan het eind van de zomer vier euro moeten zijn en we krijgen het dubbele. Dat wil ik graag zo houden, daarom is de klok zo belangrijk.'Uit het overleg kwam naar voren dat er onder contractvissers wel de wil is om naar de veiling te gaan, maar dat de meesten kiezen voor het geld. Rispens en Pikkert hopen dan ook contractvissers te kunnen overtuigen om weer voor de klok te vissen.Pikkert: 'Stel je voor dat er één overblijft, die elke week iets minder krijgt dan de rest. Dan denkt die ook: waar ben ik mee bezig? Men moet het algemeen belang inzien van zo'n klok en denken: daar moet ik ook aan meedoen.'