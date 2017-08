Rare krabbels bij NAM-brieven gezet door medewerker PostNL

Een chauffeur van PostNL is verantwoordelijk voor de vreemde handtekeningen op ontvangstbewijzen bij stuitingsbrieven die bij de NAM zijn afgeleverd. Dat blijkt uit intern onderzoek van het postbedrijf.

We hebben besloten dat de chauffeur per direct niet meer voor ons zal rijden Verklaring PostNL

De rare krabbels waren ontdekt door leden van de Groninger Bodem Beweging (GBB). Het gaat onder meer om een heel wonderlijk poppetje. Ze waren opgedoken in het zogenoemde Track & Trace-systeem van het postbedrijf, waarmee de weg die brieven afleggen kan worden gevolgd.PostNL heeft vrijdag haar excuses aangeboden aan het gasconcern. En komt met een korte verklaring.Die is als volgt: 'Onze afdeling Security heeft de zaak onderzocht. De uitkomst is dat we tot onze spijt hebben moeten constateren dat de aflevering van de aangetekende zendingen niet is gegaan zoals het hoort. We hebben daarom besloten dat deze chauffeur per direct niet meer voor ons zal rijden.'Het gaat om de chauffeur die de aangetekende stuitingsbrieven bij het hoofdkantoor van de NAM heeft afgeleverd. Het zijn de brieven die naar het postbusnummer van het gasconcern zijn gestuurd. Met de stuitingsbrieven kan de dreigende verjaring van schade tegengegaan worden.Eerder deze week liet PostNL nog weten dat 'ons ICT-systeem niet toelaat dat de chauffeur een handtekening zet'. Dat blijkt nu anders te liggen. Er moet overigens wel door een medewerker van de NAM voor ontvangst worden getekend.De NAM was er van het begin af aan van overtuigd dat de fout bij het postbedrijf lag. Dat was dan ook aanleiding om een klacht bij PostNL in te dienen.Het postbedrijf belooft in de verklaring beterschap: 'De procesgang rond de aflevering van aangetekende zending is opnieuw onder de loep genomen en er zijn hernieuwde afspraken over de aflevering gemaakt.'Voor de NAM is met het aanbieden van de excuses de kous af, zo laat een woordvoerder weten.