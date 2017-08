Documentaire 'Geschenk uit de bodem' over de gaswinning volgende maand in première

'Met de vondst van het aardgas verdween het kolengruis uit onze huizen en kwam de rijkdom. Zestig jaar later scheuren de huizen en krijgen de bouwvakkers een spoedcursus in omgaan met emoties.' Die ontwikkeling staat centraal in de documentaire 'Geschenk uit de bodem', over de gaswinning in onze provincie.

De documentaire wordt gemaakt door filmmakers Paul Cohen en Martijn van Haalen. Volgende maand, op zondag 24 september, gaat hij in première op het Nederlands Film Festival in Amsterdam.'Er is al veel geschreven en gefilmd over mensen met schade en conflicten met de NAM, wij hebben geprobeerd om een wat breder verhaal te maken', zegt Cohen. 'Een verhaal waarin ook de geschiedenis meedoet en waarin we een beetje meer naar de randen kijken, wat er allemaal nog meer gebeurt.''Wat wij bijvoorbeeld heel interessant vinden is de Amerikaanse ingenieur die hier begin jaren 60 naartoe kwam: Douglas Stewart van Exxon. Hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het hele gasnetwerk hier werd aangelegd.''Het is niet zo bekend, maar er werd eigenlijk gezocht naar olie. Het werd gas, maar ze wisten nog niet zo goed wat daarmee te doen. Deze man had in Texas al ervaring opgedaan met het leggen van gasleidingen naar de huishoudens. En hij wist er wel raad mee.'Er moet nog een klein stukje gefilmd worden. Of de documentaire ook in Groningen vertoond wordt, is nog niet duidelijk. 'Maar ik mag hopen dat we daar een mogelijkheid voor vinden.'