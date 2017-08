Zoekactie naar fietser in sloot

(Foto: De Vries media)

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er door hulpverlening een grote zoekactie op touw gezet. Aanleiding was een fiets die langs de sloot aan de Westerseweg in Zuidwolde werd gevonden.

Duikteam

Omdat er in zowel de berm als de sloot sporen werden gevonden, werden met politiehonden het weiland uitgekamd en kwam het duikteam van de brandweer te pas om de sloot te onderzoeken.



Geen persoon gevonden

Nadat er niemand in de sloot werd aangetroffen, verliet de brandweer de locatie en ging de politie door met het doorzoeken van het weiland. Er is nog geen persoon gevonden.