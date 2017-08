Twij Deuntjes am See met Jan Henk de Groot en Arnold Veeman

Jan Henk speult live (Foto: Rieks Folgerts) Arnold zingt ook! (Foto: Rieks Folgerts) Facebookfilmpje (Foto: Rieks Folgerts)

Over vraauwlu en gitaren en de prachtige muziekkeuze van Arnold, Jan Henk en kastelein Rieks Folgerts

Harry Niehof - Achterstalleg



Olaf Vos - Ik bin dien pa



Eddy Vedder - Long Nights



Arnold Veeman - Laifde



Henkus - Misunderstanding 910



Jan Henk de Groot - Nek van mien gitaar



Georgess Brassens - La mauvaise reputation



Maas & Folgerts - Tien doagen



Gert Sennema - Doe zalst altied



Twijde Uur:



Edwin Jongedijk - As ik de kaans zol kriegen



Marlene Bakker - As t boeten störmt



Claude Debussy - Prélude á l’après-midi d’un faune L86



Erwin de Vries - Lözze grond



Jan Henk de Groot- 101 Dalmatiners



Janis Joplin - Little girl blue



Mary Gauthier - The foundling



Arnold Veeman - De rozenvlinder