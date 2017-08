Hospice Veen en Wolden wil samenwerken met Groninger collega's

Als het aan Hospice Veen en Wolden ligt, gaan de hospices in onze provincie samenwerken. Het hospice opent binnenkort haar deuren in Stadskanaal.

Het hospice krijgt drie bedden voor (terminale) patiënten, die de laatste fase in hun leven hier kunnen doorbrengen.Volgens voorzitter Roelof Kuik kunnen de Groninger hospices daarmee een voorbeeld nemen aan Drenthe. 'Daar werken de hospices al heel goed samen', zegt hij.'Alle 23 gemeenten doen daar bijvoorbeeld geld in een pot, waarmee de hospices hun huishoudelijke hulpen kunnen financieren. Zoiets zou in Groningen ook heel mooi zijn.'Kuik denkt dat dit de samenwerking kan verbeteren. Hospice Veen en Wolden heeft een bestemming gevonden in een pand nabij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, waar de verbouwing volgende week gaat beginnen. Medio oktober moet de hospice volledig zijn ingericht.Voor het hospice is Kuik nog wel op zoek naar vrijwilligers. 'We zitten nu op zo'n 50 aanmeldingen. Om alle dagdelen goed bezet te zijn, hebben we er naar verwachting zo'n 75 nodig. We zijn dus op de goede weg, maar hebben nog wel vrijwilligers nodig.' Komt er een hospice in Stadskanaal? (2014)