Column: Beste eerstejaars,

‘Daar hebt u een heel goede keus mee gemaakt.’ Het is altijd geruststellend als een verkoper, na het betalen, dus als het eigenlijk niet meer hoeft, nog wat retailkundige nazorg verleent. Maakt niet uit wat voor troep je hebt gekocht, er was in elk geval iemand die vond dat je daar gelijk in had.

Ook jullie, eerstejaars studenten, kregen aan het begin van je introductieweek zo’n bevestiging van jullie beslissing om uitgerekend hier te gaan studeren. Nog maar net wakker, na jullie eerste wilde nacht in Groningen, kregen jullie het grote nieuws te horen: De RUG is dankzij de Nobelprijs van Ben Feringa maar liefst 13 plaatsen gestegen op de ‘Shanghai-ranglijst’, naar plaats 59 wereldwijd, en nummer 2 nationaal. Er zijn dus in elk geval een paar Chinezen die vinden dat jullie een goede keus hebben gemaakt. Het is echt iets om over op te scheppen, de volgende keer dat jullie de was thuis komen brengen. ‘Mijn universiteit is zelfs beter dan die in Oslo!’ Daar vallen de monden aan het thuisfront wel even van open.



Na zo’n goed begin van de KEI-week kon het natuurlijk alleen nog maar achteruit kachelen. En ja hoor, nauwelijks waren jullie gaan feesten of het gezeur begon al: ‘Willen jullie de muziek misschien wat zachter zetten? Mag jij al wel bier drinken? Laat je polsbandje dan eens zien? Nee, jullie mogen geen ballonnen oplaten, want dat is niet goed voor het milieu, stel je voor dat een specht zich erin verslikt.’ Kortom, jullie kregen deze week alvast een voorproefje van de zeikerige buurvrouw die straks in je studentenhuis gaat klagen dat je de wc niet goed hebt schoongemaakt en dat ze nog 1 euro 38 van je krijgt voor het koelkast-ei. Zelfs de keiharde ontgroening waar je je op had verheugd, is een rubberentegelvariant geworden. De alma mater is wat overbezorgd. Ze vergeet dat je in het leven vooral leert door af en toe je kop te stoten.



Jullie hebben gelukkig geen tijd gehad om naast al die kroegentochten, avontuurtjes, stampmuziek en opvoedkundige workshops over seks, drugs, alcohol, duurzaamheid en gehoorschade ook nog de krant te lezen. Anders hadden jullie je ook nog de zure opmerkingen van de baas van de Voedselbank moeten laten welgevallen dat de armoede in de stad eigenlijk jullie schuld is, omdat jullie de baantjes van de lager opgeleiden in zouden pikken. De Albert Heijn houdt nu eenmaal meer van 18-jarige studentes dan van 50-jarige bijstandsmoeders. Of de sombere constatering dat jullie na het afstuderen bijna allemaal weer naar de Randstad verhuizen in plaats van Groningen naar een hoger plan te tillen, omdat jullie niks zouden weten van de banen die op jullie liggen te wachten. Al met al een wat domperige ontvangst. Je gaat je haast afvragen: zou het in Oslo niet leuker zijn?



Natuurlijk niet! Je hebt gelukkig heus geen Shanghai-ranking nodig om in te zien dat je in Oslo al helemaal geen ballonnen mag oplaten, dat je er pas na je vijftigste mag drinken en alleen genderneutraal mag neuken. Op de Groningen-ranking is Groningen zelfs al vierhonderd jaar de gaafste studentenstad van Europa. En mochten jullie na de KEI-week wel eens twijfelen, bedenk dan wat verkopers meestal vergeten te zeggen: dat er na een week helaas niet meer geruild kan worden.



Willem van Reijendam