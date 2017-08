KPN storing voorbij (update)

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De technische storing bij KPN waardoor een deel van de abonnees met een alles-in-een-abonnement niet of moeilijk via de vaste lijn kon bellen, is verholpen.

De storing begon zaterdag rond half negen was in de loop van de middag voorbij, aldus een woordvoerder van het telecombedrijf.





In het KPN-pakket zitten ook internet en televisie maar die zijn niet getroffen door de storing. Zakelijke klanten hebben volgens hem überhaupt geen last gehad van de storing.