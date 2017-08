Omroep Brabant wil Groningen veroveren

Een opmerkelijke reclameposter verscheen zaterdag bij de A7 bij Zuidbroek. 'Het gesprek van de dag begint bij ons' staat op de poster van Omroep Brabant.

Redacteur Wim Heesterbeek van Omroep Brabant zegt: 'Het was niet bewust de bedoeling om in Zuidbroek te adverteren. Maar natuurlijk is het mooi meegenomen als we ook mensen daar kunnen bereiken met onze boodschap.'Heesterbeek zegt verder: 'We weten niet of het een goede grap is van het reclamebureau dat wij hebben ingeschakeld, of dat er een fout is gemaakt.'