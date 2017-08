Kerk wordt onderdeel van dorpshuis in De Wilp

(Foto: RTV Noord / Jan Been) (Foto: RTV Noord / Jan Been) De kerk en Op de Welle grenzen bijna aan elkaar (Foto: RTV Noord / Jan Been)

Dorpshuis Op de Welle en de Plantsoenkerk in De Wilp smelten samen. Beide panden worden aan elkaar gekoppeld en daarmee wordt het dorpshuis uitgebreid.

Op de Welle kampt met ruimtegebrek. Volgens voorzitter Thom Leicht moet er af en toe nee worden verkocht waardoor evenementen niet door kunnen gaan.



Buitenkans

Toen de Plantsoenkerk te koop kwam te staan, sloeg het dorpshuisbestuur toe. Het was een buitenkans om het ruimtegebrek op te lossen. Beide panden grenzen aan de achterkant bijna aan elkaar. Om precies te zijn zit er vier meter tachtig tussen beide gebouwen.



Leicht: 'Omdat ze zo dicht bij elkaar staan is het vrij eenvoudig om een verbinding te maken.'



Orgel blijft erin

In de Plantsoenkerk wordt nog nauwelijks gekerkt. De kerkelijke gemeente is opgegaan in de PKN en nu worden de diensten elders gehouden. In de kerk zitten nog een orgel en een bijzondere kansel. 'Die laten we zitten', zegt Leicht, 'het zijn monumenten en ze passen straks prachtig in het vernieuwde dorpshuis.'



Als alles volgens plan verloopt, dan moet de verbouwing eind 2018 klaar zijn.