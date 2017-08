Expeditie Grunnen zet een teentje over de grens

Als je Opende uitrijdt, dan zit je zomaar in Surhuisterveen. En Surhuisterveen dat ligt in het 'verkeerde' land. Want met een Expeditie Grunnen-bus kom je er bijna niet ongeschonden uit.

Tijdens onze tour door Surhuisterveen kwamen we Sjoerd tegen. Sjoerd -een echte Fries- heeft ons met zijn praatjes snel weer uit Friesland gejaagd. We konden er overigens niet veel van verstaan. Opgelucht konden we weer ademhalen toen we het plaatsnaambord van Opende zagen staan.- Een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur- Sporten met Grietje- Nostalgie in Opende op de Nostalgische Boerendag- Het afscheidsfeest van de familie Brink