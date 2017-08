Column: Koeien melken

Mijn oma woonde in een wit huisje met een rieten dak. Het huisje stond aan het eind van een lange brede laan. In de tuin met een grindpad naar de trap van de voordeur stond een oude kastanje. Achter het huis een duivenhok en een grote regenton. In de verte zong een lijster.

Door het keukenraam keek je langs het bos over het weiland, afgesloten door een groot houten hek. In de dampige namiddag, alsof je de klok er op gelijk kon zetten, verschenen achter dat hek de eerste koeien.



Het geluid van afscheurend gras, malende kaken, het gesnuif en soms het klagelijk geloei. Het duurde niet lang of van achter op de laan kwam het gepruttel van een oude trekker.



Op de trekker een boer met blozende wangen in een blauwe overall met daaronder gele klompen. Op zijn hoofd een vaalgrijze pet. Achter de trekker een karretje met melkbussen, een krukje en een melkemmer.Als hij bij mijn oma langs de heg, het pad naar het weiland koos, stak hij een arm omhoog. Mijn oma knikte en ik liep er zo snel als ik kon achteraan.



Met diepe keelgeluiden groette de boer zijn koppeltje koeien. Het was tevens het sein dat de koeien plaats moesten maken voor het hek. Met een zwierig gebaar gooide de boer het open met een knikje naar mij dat ik het hek vast moest houden totdat hij er met zijn trekker was doorgereden. Als ik het hek met de lus om de paal weer had vastgemaakt, volgde ik de verrichtingen van de boer op gepaste afstand. Die enorme koeien vond ik best wel griezelig.



De boer niet. Hij pakte zijn krukje en zette de melkemmer onder een van de koeien, die zich gedwee liet melken door de grote handen van de boer. Ik mocht het ook eens proberen. Maar ik kreeg met mijn kleine gespannen vingers niets uit de zachte spenen, tot groot vermaak van de boer. 'Je mag zo wel even proeven', gaf hij mij een troostende klap op de schouder.



Als de vijf melkbussen gevuld waren, greep de boer naast de stoel van de trekker een metalen beker met handvat, schepte hem door de melk en stak hem mij toe. Het rook weeëg en naar koe, een beetje lobbeg en smaakte ook zo. Ik hield mij groot en zei dat het lekker was. 'Daar word je groot en sterk van Joris Driepinter', zei de boer, stapte op zijn trekker en liet mij en zijn koeien achter in het pruttelend trekkergeluid.



Ik moest er aan denken, toen ik woensdag op de boerderij was van boer Johan. Boer Johan woont achter Emmen in het veen langs een kronkelige weg met bomen. Aan de weg een woonhuis, daarachter een stal en daarin 124 koeien en een hand vol kalfjes.Op het erf vier trekkers en een giertank.Op het gazon achter het huis een speelse hond en een witte pony.



Ik kwam bij boer Johan met mijn broer. Wij reden samen in de BoerenMestWagen van mijn broer in een schitterend zonnetje door het mooie Drentse land. Wij kwamen door plaatsjes als Anderen, Grolloo, Schoonoord en Diphoorn. Wij kwamen langs kampeerboerderij Boerhaarshoeve, de reuzen Ellert en Brammert en de Kibbelkoele. Hier en daar een zomermarktje, een hunebed en een paar paardjes en koeien in de Drentse wei. 'Wie kinnen wel eem aangoan bie boer Johan', zei mijn broer. En zo geschiedde.



Hij, maar ook ik, had boer Johan en de familie, ontmoet op vakantie in zonnige oorden. Boer Johan zijn vrouw, zoon en dochter zijn de meest vriendelijke, aardige leuke mensen op aarde. Geen enkele 'weure'. Integendeel. 'De deurie steet hier altied open jong', is zijn simpele verwoording van de Drentse gastvrijheid.



En zo parkeren we de BoerenMestWagen op het erf naast de trekkers. De gulle lach van boer Johan, een kop groter en een half lijf breder dan ik, komt ons tegemoet. Boer Johan doet me denken aan de man die in mijn jeugdjaren naast me stond in de wc van disco Hof van Rolde.Hij keek over de rand van de afscheiding van de urinoir van boven op mij neer en zei: 'n goeie Drent, die pist nie allent'



Even later zit de hele familie en twee broers in de tuin achter het huis. De pony op het gazon en de hond bij mijn broer onder de stoel. Vanuit de koeienstal klinken keihard de laatste piratenhits. 'Dat vinnen die jonken mooie meziek,maor de koeien ook heur', zegt moeders.



We nemen de laatste stand van zaken van de melkprijzen, Avebe en FC Emmen door. 'Zullenwie ook nog eem bie de koeien en de kalfies kieken? 'Mijn broer en ik lopen achter boer Johan aan. Hij loopt wat mank. 'Beetje slietaogie in de heup jong'. 'Je moet ook niet van die gekke dingen doen op jouw leeftijd', zeggen twee broers in koor.



In de stal waarin nu een houseversie klinkt van Hepie en Hepie liggen aan de ene kant een paar koeien die op het punt staan te kalveren. In een box met stro ligt een pas geboren kalfje. Aan de andere kant is 't onrustiger. Tientallen koeien lopen wat door elkaar heen in de kraal.



Het bijna vier uur.'Melkenstijd', denk ik. Boer Johan leidt ons naar een machine.Ervoor staat een koe gedwee te wachten. Met sissende geluiden krijgt de koe volautomatisch de doppen rond de spenen gespannen, waarna zich het melken al even volautomatisch voltrekt.



Ik vraag me af waarom die koe zo rustig staat te wachten. 'Zie kriegen aalmoal n lekker koekie'. Ookhet lokkoekje wordt de koeien volautomatisch gevoerd. En de hele dag. Melkenstijd is er niet meer bij. Dag en nacht gaat het door. Volautomatisch.



Achter de melkrobot is het kantoortje met een computer. Boer Johan laat zien dat alles wordt gemeten. Van alle koeien. Hoeveelheid en kwaliteit van de melk. Hoe laat en hoe vaak. Zelfs de eigenwijze koe die die dag geen zin heeft aan melken komt niet onder de computer uit.



Als we teruglopen, stapt zoon Mathijs voorzichtig van de trekker. Ook hij loopt mank. Kruisbanden in de knie kapot. Hoe moet dat over een paar jaar wel met het bedrijf? Tegelijkertijd krijg ik drang. 'Mag wel eem Johan hè?' en ik loop het weiland naast de stal in en posteer mij bij de coniferen van de buren.



Terwijl ik de coniferen bewater, moet ik lachen om mijn eigen geruststellende gedachte over de toekomst van het bedrijf. Ik zie boer Johan als robot over het erf lopen. Robot Johan komt naast mij staan. 'Bzzzz…Bzzzzz'. Draait zijn hoofd naar mij toe en een computerstem zegt:



'n goeie Drent, die pist nie allent…'



Erik Hulsegge